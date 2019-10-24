Київ-Баскет підпише українця з французького клубу

Коренюк повернеться до України

25-річний центровий Владислав Коренюк стане гравцем Києва-Баскета.

Про це повідомляє Планета Баскетболи.

Деталі про перехід гравця поки невідомі.

Коренюк виступає за французький Сент-Кентен, який грає у 2-му дивізіоні країни.

У двох стартових матчах сезону українець проводив в середньому 27 хвилин, набираючи 12,5 очок і 5 підбирань.

У той же час, покине команду сенегалець Малик Дайм, який не потрапив до складу за результатами перегляду.

Раніше, Прометей у двох овертаймах обіграв Одесу у Суперлізі.

Нагадаємо, Хімік на виїзді переміг Запоріжжя у Суперлізі.