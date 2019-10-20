Джерело - sport.ua.
Прометей у драматичному матчі зміг вирвати перемогу у Одеси.
Визначити переможця вдалося лище після двох овертаймів. Героєм матчу став гравець Денис Лукашов, який зіграв понад 43 хвилини і ледь не оформив тріпл-дабл.
Чемпіонат України - Суперліга Парі-Матч
Регулярний чемпіонат
20 Жовтня
Прометей – Одеса 91:88 (13:20, 21:21, 18:13, 17:15, 22:19)
Прометей: Антіпов 17 + 6 підбирань, Сидоров 17 + 4 підбирання, Лукашов 16 + 9 передач і 8 підбирань, Маєрс 14 + 9 підбирань, Міллер 10 +11 підбирань, Трент 10 + 4 підбирання.
Одеса: Мейсі 34 + 7 підбирань, Холовей 22 + 7 підбирань, Носков 12 + 7 підбирань, Прокопенко 6 + 3 підбирання, Артамонов 5 + 8 передач, Лі + 1 підбирання, Браун 4 + 12 підбирання.
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