Липовцев: Не бажаючи бути причетним до фарсу, я розірвав свій контракт з Харківськими Соколами

Харківські Соколи припинили співпрацю із нападником Дмитром Липовцевим без виплати компенсації.

Про це нападник написав у Facebook.

"Після того, як грав з БК Запоріжжя, президент викливав до себе і заявив, що вони підписали мене на роль лідера, а я не достатньо забиваю і не "рву" всіх. Моя відповідь полягає в тому, що тренер дав мені інструкції робити чорнову працю на захист і чекати на скидку від плеймейкерів в нападі не влаштували. Мені був оголошений штраф у 50 % і розрив контракту. На питання компенсації за гарантію контракту я отримав юридичну відмову. Оскільки офіційно контракт не був офіційно перервания, я приймав участь у тренуванні команди, хоча мені не дозволили командним взаємодіям.

Перед виходом на Миколаїв, мій агент повідомив, що мене переселяють на іншу квартиру і додано індивідуальне тренування на стадіоні о 6 ранку. Не бажаючи бути причетним до такого фарсу і терпіти цькування, я розірвав свій контракт без компенсації.

Поки я був у розташуванні команди 3х3, отримав лише 50% зарплати, як я не був у клубі. Ось вам "сім'я" Соколят", - написав Липовцев.