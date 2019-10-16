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Михайлюк набрав 5 очок у передсезонному матчі НБА

Сьогодні 09:19 198 0
Михайлюк провів на паркеті 19 хвилин
Михайлюк набрав 5 очок у передсезонному матчі НБА
#Михайлюк, #НБА

Джерело - sport.ua.

В рамках передсезонного поєдинку Детройт Пістонс зустрічалися із Філадельфією Сіксерс.

Матч завершився з рахунком 86:106 на користь Філадельфії.

Український захисник Святослав Михайлюк також прийняв участю в матчі. Він провів на паркеті 19 хвилин і протягом цього часу заробив 5 очок, при цьому зробивши 3 підбирання, а також віддавши 1 передачу і виконавши 1 перехоплення.

НБА, Передсезонні матчі

16 жовтня

Детройт - Філадельфія - 86:106

Детройт: Вуд - 19, Снелл - 17, Кеннард - 11, Роуз - 7, Михайлюк - 5.

Філадельфія: Ембіід - 24, Пілл - 13, Річардсон - 11, Харріс - 10, Коркмаз - 10.

Раніше, Михайлюк закинув неймовірий триочковий на тренування Детройта.

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