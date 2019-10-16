Джерело - sport.ua.
В рамках передсезонного поєдинку Детройт Пістонс зустрічалися із Філадельфією Сіксерс.
Матч завершився з рахунком 86:106 на користь Філадельфії.
Український захисник Святослав Михайлюк також прийняв участю в матчі. Він провів на паркеті 19 хвилин і протягом цього часу заробив 5 очок, при цьому зробивши 3 підбирання, а також віддавши 1 передачу і виконавши 1 перехоплення.
НБА, Передсезонні матчі
16 жовтня
Детройт - Філадельфія - 86:106
Детройт: Вуд - 19, Снелл - 17, Кеннард - 11, Роуз - 7, Михайлюк - 5.
Філадельфія: Ембіід - 24, Пілл - 13, Річардсон - 11, Харріс - 10, Коркмаз - 10.
Раніше, Михайлюк закинув неймовірий триочковий на тренування Детройта.