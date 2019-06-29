Мій профіль
Коммі нокаутував Бельтрана і наблизився до поєдинку з Ломаченком
Сьогодні 07:45 1309
Українські красуні записали відео на підтримку чемпіонату світу в Києві
Сьогодні 10:37 392
Хижняк переміг словака і вийшов у фінал Європейських ігор
Вчора 23:12 582
Збірна України з легкої атлетики - чемпіон ІІ Європейських ігор
Вчора 20:53 1460
Українська борчиня здобула золоту медаль на Європейських іграх
Вчора 20:39 403
Збірна України зазнала другої поразки на Євробаскеті-2019
Вчора 20:21 566
Борчиня Оксана Лівач – срібна медалістка Європейських ігор
Вчора 20:08 328
Український боксер здобув бронзову нагороду на Європейських Іграх
Вчора 17:39 875
Україна зіграє із Португалією у півфіналі Європейських ігор
Вчора 11:07 1803
Соловей - чемпіонка Європейських ігор
27.06.2019 23:39 991
Навколо спорту
Блоги
Новини
Стрічка Популярні Коментують
12:05 Блог Коммі - Бельтран: відео нокаута 151
11:48 Баскетбол Ягупова лідирує в гонці бомбардирів на Євробаскеті-2019 372
11:26 Автоспорт Ферстаппен може покинути Red Bull 395
11:06 Футбол Швед дебютує за Селтік у наступному матчі 611
10:50 Футбол Венгер може очолити Ніццу 409
10:39 Футбол Де Россі домовився з Фіорентиною про річний контракт 395
10:37 Блог Українські красуні записали відео на підтримку чемпіонату світу в Києві 392
10:25 Бокс Коммі не турбується щодо чергового захисту титулу 360
10:07 Футбол Ювентус погодив п'ятирічний контракт з Рабйо 509
10:00 Блог Хижняк знищив суперника у півфіналі Європейських ігор. Відео бою 985
09:43 Футбол Український тренер виграв чемпіонат Макао 626
09:34 Бокс Редкач провів тренування разом з Пакьяо 595
09:23 Футбол Шахтар віддав Бондаренка в оренду в Віторію Гімарайнш 581
09:05 Теніс Долгополов перенесе ще одну операцію 335
08:48 Футбол Зозуля не перейде в інший клуб Сегунди 636
08:30 Футбол Чилі у серії пенальті здобула путівку в півфінал Копа Америки 702
08:00 Блог Наполі презентував форму на новий сезон вражаючим відео 461
07:45 Бокс Коммі нокаутував Бельтрана і наблизився до поєдинку з Ломаченком 1309
07:28 Футбол Венесуела - Аргентина 0:2 . Огляд матчу 1089
28 Червня 2019
23:55 Футбол Аргентина вийшла до півфіналу Копа Америки 787
23:45 Блог Вихрист нокаутував хорвата на Європейських ігорах. Відео бою 828
23:38 Футбол Тлумак: те, що пишуть – це наша львівська жовта преса 656
23:26 Футбол Луческу викупив свій контракт у ПАОКа і залишив клуб 913
23:12 Бокс Хижняк переміг словака і вийшов у фінал Європейських ігор 582
22:58 Гандбол Україна дізналася суперників по групі Євро-2020 1033

Ягупова лідирує в гонці бомбардирів на Євробаскеті-2019

Сьогодні 11:48 372 0
У двох матчах Аліна набрала 66 пунктів
Ягупова лідирує в гонці бомбардирів на Євробаскеті-2019

Форвард збірної України Аліна Ягупова займає першу сходинку на Євробаскеті-2019, який відбуваєтся в Латівї та Сербії одразу за двома показниками.

Аліна назбирала найбільше балів (66) та має найкращий показник ефективності у грі (31.5). 

У першому матчі проти збірної Іспанії Ягупова набрала 38 балів та віддала 7 результативних передач.

У вчорашній грі проти Латвії Аліна зменшила оберти – 28 балів та 7 результативних передач. 

Наступну, вирішальну, гру збірна України проведе завтра, 30 червня у Ризі. О 13:00 команда Гораша Бошковича зіграє проти Великої Британії. 

Нагадаємо, Ягупова встановила рекорд на чемпіонаті Європи.

Джерело - Чемпіон.

#Збірна України, #Ягупова, #Євробаскет-2019
Коментарі ()