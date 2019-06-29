У двох матчах Аліна набрала 66 пунктів

Форвард збірної України Аліна Ягупова займає першу сходинку на Євробаскеті-2019, який відбуваєтся в Латівї та Сербії одразу за двома показниками.

Аліна назбирала найбільше балів (66) та має найкращий показник ефективності у грі (31.5).

У першому матчі проти збірної Іспанії Ягупова набрала 38 балів та віддала 7 результативних передач.

У вчорашній грі проти Латвії Аліна зменшила оберти – 28 балів та 7 результативних передач.

Наступну, вирішальну, гру збірна України проведе завтра, 30 червня у Ризі. О 13:00 команда Гораша Бошковича зіграє проти Великої Британії.

Нагадаємо, Ягупова встановила рекорд на чемпіонаті Європи.

Джерело - Чемпіон.