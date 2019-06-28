Збірна України зазнала другої поразки на Євробаскеті-2019

Знову українки програли

Жіноча збірна України у другому турі Євробаскету-2019 зустрічалася з латвійками.

У протистоянні з господарками турніру наша команда поступилася з рахунком 77:95. На перерву команди пішли за семиочковою перевагою латвійських баскетболісток. У другій полвоині українкам не вдалося догнати суперниць. У третій чверті ще три очки програли. У четвертій чверті наші баскетболістки постаралися переломити хід поєдинку, але безуспішно.

Євробаскет-2019

Латвія/Сербія

2 тур

Жінки

28 червня

Латвія - Україна 82:74 (15:14, 26:20, 17:14, 24:26)

Раніше повідомлялося, що Україна програла Іспанії.

Нагадаємо, чемпіон НБА балотується до Верховної Ради.

Джерело - Чемпіон.