Українка продемонструвала результативну гру у першому матчі на чемпіонаті

Капітан збірної України Аліна Ягупова відзначилась рекордом на першому ігровому дні Євробаскету-2019.

Лідер збірної України змогла набрати у матчі проти Іспанії 38 очок, що стало найвищим індивідуальним показником серед всіх зіграних матчів першого дня чемпіонату.

Попри старання капітана українки поступилися із рахунком 77:95.

Раніше повідомлялося, що тренер збірної Іспанії Лукас Мондело назвав Україну претендентом на медалі.

Нагадаємо, матчі збірної України покажуть в Україні.

Джерело - isport.ua.