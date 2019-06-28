Капітан збірної України Аліна Ягупова відзначилась рекордом на першому ігровому дні Євробаскету-2019.
Лідер збірної України змогла набрати у матчі проти Іспанії 38 очок, що стало найвищим індивідуальним показником серед всіх зіграних матчів першого дня чемпіонату.
Попри старання капітана українки поступилися із рахунком 77:95.
Раніше повідомлялося, що тренер збірної Іспанії Лукас Мондело назвав Україну претендентом на медалі.
Нагадаємо, матчі збірної України покажуть в Україні.
Джерело - isport.ua.