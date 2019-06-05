Став відомим розклад матчів збірної України на Євробаскеті U-20

Став відомим розклад матчів збірної України на чемпіонаті Європи з баскетболу U-20 у Дивізіоні А.
Про це повідомляє офіційний сайт ФБУ.
Підопічні Валерія Плеханова проведуть матчі групового турніру проти збірних Італії, Сербії та Ізраїлю.
Розклад матчів групового турніру Євробаскету U-20:
13 липня, субота. Тіхонет ім. Альтермана
21:00 Італія - Україна
14 липня, неділя. Шломо Груп Арена
16:00 Україна - Сербія
15 липня, понеділок. Шломо Груп Арена
20:30 Україна – Ізраїль
У плей-оф потраплять усі учасники квартету. Результати групового турніру впливають тільки на потенційних суперників збірної України в 1/8 фіналу.
Раніше повідомлялось, що Кевін Дюрант пропустить третій матч фінальної серії НБА.
Також, лідер Голден Стейт встановив унікальний рекорд.
Джерело - ФБУ.