Став відомим розклад матчів збірної України на Євробаскеті U-20

Став відомим розклад матчів збірної України на чемпіонаті Європи з баскетболу U-20 у Дивізіоні А.

Про це повідомляє офіційний сайт ФБУ.

Підопічні Валерія Плеханова проведуть матчі групового турніру проти збірних Італії, Сербії та Ізраїлю.

Розклад матчів групового турніру Євробаскету U-20:

13 липня, субота. Тіхонет ім. Альтермана

21:00 Італія - Україна

14 липня, неділя. Шломо Груп Арена

16:00 Україна - Сербія

15 липня, понеділок. Шломо Груп Арена

20:30 Україна – Ізраїль

У плей-оф потраплять усі учасники квартету. Результати групового турніру впливають тільки на потенційних суперників збірної України в 1/8 фіналу.

Раніше повідомлялось, що Кевін Дюрант пропустить третій матч фінальної серії НБА.

Також, лідер Голден Стейт встановив унікальний рекорд.

Джерело - ФБУ.