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Дюрант пропустить третій матч фінальної серії НБА

Сьогодні 09:11 567 0
Дюрант пропустить третій матч фінальної серії НБА

Лідер Голден Стейт Ворріорс Кевін Дюрант не зіграє в третьому матчі фінальної серії НБА проти Торонто Репторс.

Про це повідомив інсайдер Шемс Чарану.

  Актуально: Фінал НБА. Торонто - Голден Стейт: анонс і прогноз 

Нагадаємо, баскетболіст отримав травму в серії другого раунду плей-оф проти Х'юстона. У Кевіна розтягнення литкового м'яза.

  Також: Опитування. Хто виграє фінал НБА 

Форвард вже пропустив кілька тижнів. Але лікарі не дозволяють Дюранту проводити повноцінні тренування. Водночас , в клубі розраховують, що баскетболіст повернеться по ходу фіналу.

Джерело - sport.ua.

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