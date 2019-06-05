Дюрант пропустить третій матч фінальної серії НБА

Лідер Голден Стейт Ворріорс Кевін Дюрант не зіграє в третьому матчі фінальної серії НБА проти Торонто Репторс.
Про це повідомив інсайдер Шемс Чарану.
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Нагадаємо, баскетболіст отримав травму в серії другого раунду плей-оф проти Х'юстона. У Кевіна розтягнення литкового м'яза.
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Форвард вже пропустив кілька тижнів. Але лікарі не дозволяють Дюранту проводити повноцінні тренування. Водночас , в клубі розраховують, що баскетболіст повернеться по ходу фіналу.
Джерело - sport.ua.