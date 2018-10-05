На 45-му році життя помер екс-гравець збірної України Григорій Хижняк

У віці 44 років пішов з життя колишній баскетболіст збірної України Григорій Хижняк.
Про це повідомляє Basket.com.ua.
За інформацією джерела в екс-гравця збірної України стався інфаркт.
Будучи гравцем, Хижняк виступав на позиції центрового. За збірну України баскетболіст виступав протягом шести років, з 1997 по 2003 рік.
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На клубному рівні Хижняк виступав як за українські команди - Миколаїв, Будівельник, Київ і Дніпро, так і за закордонні - російські Автодор і Динамо, литовський Жальгіріс, іспанську Валенсію, а також грецький Перистері Македонікос.
По завершенні кар'єри Хижняк займав посаду тренера резервної команди ДніпроАзот, а з 2011 року працював на посаді директора з маркетингу в Будівельнику.
Нагадаємо, що в липні 2018 пішов з життя легендарний Юрій Шундров.
Джерело - Basket.com.ua.