У США вбили баскетболіста

Форвард університетської команди штату Луїзіана LSU Уейд Сімс убитий у випадковій перестрілці.
Про це повідомляє Wafb.com.
Трагедія сталася в рідному місті 20-річного баскетболіста Батон-Руж біля Південного університету.
За інформацією поліції, поранення сталося приблизно в обід, сам Сімс був доставлений в лікарню і помер від кульового поранення.
У минулому сезоні NCAA Сімс набирав 5,6 очка і робив 2,9 підбору в середньому за матч.
Раніше у США вбили гольфістку.
Нагадаємо, в казахстанському місті Алмати вбили призера Олімпійських ігор 2014 Дениса Тена.
Джерело - ua-football.