У США вбили баскетболіста

Форвард університетської команди штату Луїзіана LSU Уейд Сімс убитий у випадковій перестрілці.

Про це повідомляє Wafb.com.

Трагедія сталася в рідному місті 20-річного баскетболіста Батон-Руж біля Південного університету.

За інформацією поліції, поранення сталося приблизно в обід, сам Сімс був доставлений в лікарню і помер від кульового поранення.

У минулому сезоні NCAA Сімс набирав 5,6 очка і робив 2,9 підбору в середньому за матч.

Раніше у США вбили гольфістку.

Нагадаємо, в казахстанському місті Алмати вбили призера Олімпійських ігор 2014 Дениса Тена.

Джерело - ua-football.