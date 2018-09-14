Михайлюк: Зрозумів, що виграємо за 10 секунд до кінця матчу

Атакуючий захисник збірної України з баскетболу Святослав Михайлюк не відразу повірив у перемогу над іспанцями.

Про це сказав сам гравець.

"Все дуже добре, дуже сподобалася підтримка, зал був забитий, спасибі уболівальникам, що прийшли підтримати. Якоїсь особливої ​​нервозності на старті матчу не було: звичайна гра .Команда Іспанії дуже хороша, завжди бореться до кінця, тому розслаблятися в таких іграх не можна. Десь за 10 секунд до кінця зрозуміли, що перемогу вже не відпустимо. Ось тоді і зрозуміли, що виграли ",- розповів Михайлюк.