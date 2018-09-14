Мій профіль

Збірна України сенсаційно перемогла іспанців у відборі на ЧС

Вчора 21:05 2619
БАСКЕТБОЛ. Україна - Іспанія 76:65. МАТЧ ЗАВЕРШЕНО
Вчора 20:47 5062 1
Бій Усик - Белью оголошений офіційно. ФОТО
Вчора 18:50 660
Кубок Девіса: де дивитися матч Україна - Португалія
Вчора 14:47 682
Україна - Португалія: Марченко з травмою плеча програв першій ракетці португальців
Вчора 14:40 516
Україна - Іспанія: де дивитися матч кваліфікації на Чемпіонат світу.
Вчора 14:13 921
Ніцца прийме Ренн, а ПСЖ зіграє вдома з Сент-Етьєном: відео онлайн-трансляція матчів Ліги 1
Вчора 13:36 222
Блоги
Колишній суперник Кличка смачно поцілував свого опонента. ВІДЕО
Колишній суперник Кличка смачно поцілував свого опонента. ВІДЕО Максим Буйдин
13.09.2018 23:24 823
"Шубна справа" Динамо: як кияни на 3 роки єврокубків позбулися. ВІДЕО
"Шубна справа" Динамо: як кияни на 3 роки єврокубків позбулися. ВІДЕО Максим Буйдин
13.09.2018 19:14 3134 1
У Черкасах 12-річного хлопчика покалічив баскетбольний щит
У Черкасах 12-річного хлопчика покалічив баскетбольний щит Phillip Hess
13.09.2018 17:12 656
Новини
Стрічка Популярні Коментують
14 Вересня 2018
23:55 Баскетбол Гімн України у заповненому Палаці спорту після перемоги збірної України. ВІДЕО 686
23:42 Баскетбол Михайлюк: Зрозумів, що виграємо за 10 секунд до кінця матчу 355
23:11 Футбол Стало відомо чому Суркіс не звільнив Хацкевича 409
23:05 Баскетбол Кравцов: Михайлюк зіграв феноменально 495
22:48 Баскетбол Михайлюк назвав найкращого баскетболіста планети 445
22:30 Баскетбол Історична перемога збірної України над найкращою баскетбольною збірною Європи. ВІДЕО 529
22:11 Футбол Десна обіграла Арсенал у 8-му турі чемпіонату України 283
21:50 Бокс У Ломаченка нове хоббі. ФОТО 524
21:31 Футбол Сачко: Прошу команду не думати про Арсенал 231
21:05 Баскетбол Збірна України сенсаційно перемогла іспанців у відборі на ЧС 2619
20:51 Футбол Стало відомо скільки коштуватимуть квитки на матч Ліги націй Україна-Чехія 406
20:47 Баскетбол БАСКЕТБОЛ. Україна - Іспанія 76:65. МАТЧ ЗАВЕРШЕНО 5062 1
20:31 Футбол Шахтар представив нового талісмана. ВІДЕО 536
20:10 Футбол Тренер Леганеса пояснив чому Лунін не зіграє проти Вільярреала 523
19:50 Футбол Алієв: Рівень футболістів Динамо дуже слабкий 447 1
19:28 Футбол Григорчук не повернувся в Астану 686
19:10 Футбол Боруссія Д - Айнтрахт. Дивитися онлайн пряму відеотрансляцію матчу 3-го туру Бундесліги 302
18:50 Бокс Бій Усик - Белью оголошений офіційно. ФОТО 660
18:34 Футбол Де дивитися матчі 8-го туру УПЛ 543
18:08 Футбол Уеска - Райо Вальєкано. Дивитися онлайн пряму відеотрансляцію матчу Ла-Ліги 254
17:49 Теніс Калініна програла в 1/4 фіналу турніру ITF у Франції 374
17:29 Футбол Сидорчук: до Зорі готуватися не треба. ВІДЕО 453
17:05 Футбол Новачок Динамо вже прибув у розташування київського клубу 1541
16:42 Теніс Стаховський обіграв португальця в матчі кубка Девіса 541
16:24 Футбол Гвардіола розповів скільки коштує Де Брюйне 600

Михайлюк: Зрозумів, що виграємо за 10 секунд до кінця матчу

Вчора 23:42 355 0
Михайлюк: Зрозумів, що виграємо за 10 секунд до кінця матчу

Атакуючий захисник збірної України з баскетболу Святослав Михайлюк не відразу повірив у перемогу над іспанцями.

Про це сказав сам гравець.

"Все дуже добре, дуже сподобалася підтримка, зал був забитий, спасибі уболівальникам, що прийшли підтримати. Якоїсь особливої ​​нервозності на старті матчу не було: звичайна гра .Команда Іспанії дуже хороша, завжди бореться до кінця, тому розслаблятися в таких іграх не можна. Десь за 10 секунд до кінця зрозуміли, що перемогу вже не відпустимо. Ось тоді і зрозуміли, що виграли ",- розповів Михайлюк.

Наступний матч команда Євгена Мурзіна проведе 17 вересня проти Чорногорії в гостях.

Нагадаємо, Збірна України перемогла Іспанію у відборі на ЧС.

Також, Михайлюк назвав найкращого баскетболіста планети.

Джерело - sportarena.

Лише найкращі спортивні новини на нашому каналі в Telegram
Коментарі ()