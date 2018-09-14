Михайлюк назвав найкращого баскетболіста планети

Український новачок Лейкерс Святослав Михайлюк вважає Леброна Джеймса найкращим баскетболістом на планеті.

Про це він розповів в інтерв'ю Smoove Blog.

"Всі, хто хоче грати в баскетбол, повинні брати приклад з Леброна. Він раніше всіх приходить в зал, і робить там дуже багато роботи. Джеймс дуже пильно стежить за собою. Думаю, зараз він кращий гравець на планеті ", - сказав Михайлюк.