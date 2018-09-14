Михайлюк назвав найкращого баскетболіста планети

Український новачок Лейкерс Святослав Михайлюк вважає Леброна Джеймса найкращим баскетболістом на планеті.
Про це він розповів в інтерв'ю Smoove Blog.
"Всі, хто хоче грати в баскетбол, повинні брати приклад з Леброна. Він раніше всіх приходить в зал, і робить там дуже багато роботи. Джеймс дуже пильно стежить за собою. Думаю, зараз він кращий гравець на планеті ", - сказав Михайлюк.
Нагадаємо, збірна України переграла Іспанію у відборі на ЧС.
Також, головний тренер збірної отримав великий заряд позитиву від роботи з Леньом та Михайлюком.
Джерело - newsone.ua.