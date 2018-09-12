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Лень та Михайлюк запрошують вболівальників на автограф-сесію

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Лень та Михайлюк запрошують вболівальників на автограф-сесію
Олексій Лень і Святослав Михайлюк

Зіркові гравці збірної України з баскетболу Олексій Лень і Святослав Михайлюк запросили уболівальників на автограф-сесію.

Про це повідомляє xsport.ua.

Зустріч баскетболістів з уболівальниками відбудеться 13 вересня о 13:20 в ТРЦ Gulliver на 5-му поверсі в фуд-зоні перед виходом на терасу.

Збірна України зіграє проти Іспанії в київському Палаці спорту 14 вересня

На цьому матчі очікується аншлаг.

У таборі збірної Іспанії вважають Україну найнебезпечнішим суперником у вересневих матчах.

Джерело - xsport.ua.

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