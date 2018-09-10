На баскетбольний матч Україна - Іспанія залишилося менше половини квитків

Баскетбольні збірні України та Іспанії зійдуться 14 вересня на майданчику київського Палацу спорту.

За інформацією Федерації баскетболу України квитків на матч залишилося не так і багато.

Усі VIP-квитки та квитки першої категорії викуплені уболівальниками. Також закінчилися квитки соціальної категорії, які Федерація баскетболу України розцінила у діапазоні 80-150 грн. Загалом продано близько 70% перепусток на гру.

У продажу залишилися тікети в діапазоні від 290 до 350 гривень.

Нагадаємо, українського баскетболіста не відпустили до збірної.

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Джерело - ФБУ.