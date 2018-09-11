Форвард збірної Іспанії: збірна України найсильніший суперник на цьому етапі

Важкий форвард збірної Іспанії П'єр Оріола вважає збірну України найсерйознішим опонентом для своєї команди в вересневих матчах відбору на Чемпіонат світу 2019.

Його слова наводить Xsport.

"Обидва матчі важливі, тому що у нас є завдання класифікуватися в наступний раунд. Перший матч проти дуже серйозного суперника - збірної України, яка, на мою думку, є найсильнішим суперником на цьому етапі кваліфікації. Потім нас чекає гра проти Латвії, яка, ймовірно, трохи слабша, тому що вони не привезли своїх зірок", — сказав П'єр Оріола.

Гравець збірної Іспанії відзначив, що всі суперники амбітні.

"Ми стикаємося з амбітними командами, але спробуємо виграти обидва матчі та стати ближче до мети. Зрештою, в збірній у нас велика сім'я. Неважливо: ви новачок або ветеран. Ми всі йдемо до однієї мети та всім зрозумілі їхні ролі. У листопаді мені буде важко приїхати в розташуванні збірної, тому що в Євролізі незаплановані паузи для цього. Тому мені доведеться дивитися наступні ігри як глядач", — розповів Оріола.

Збірна України зіграє проти Іспанії в київському Палаці спорту 14 вересня. На цьому матчі очікується аншлаг.

Нагадаємо, на матч Україна - Іспанія вже продали більш ніж половина квитків.

А українського баскетболіста не відпустили у збірну.

Джерело - xsport.