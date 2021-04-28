 У бій вступає важка артилерія: розклад матчів українців на 28 квітня | ЄВРО 2021 з бадмінтону | Champion.com.ua
У бій вступає важка артилерія: розклад матчів українців на 28 квітня
Сьогодні 07:19 2014
З ним київське Динамо розпочало домінування в Радянському футболі. Віктору Маслову - 111!
Сьогодні 02:51 3567
Реал - Челсі 1:1: відео голів і огляд матчу
Сьогодні 00:13 5533
Реал зіграв унічию з Челсі у першому матчі півфіналу Ліги чемпіонів
Вчора 23:51 484
Реал - Челсі 1:1. Як це було
Вчора 23:50 6846
ПСЖ - Манчестер Сіті: онлайн-трансляція
Вчора 21:45 2707
Маліновський є другим гравцем Європи у рейтингу WhoScored
Вчора 20:54 1252
Вольова перемога Войцех, феєричний дебют учорашніх юніорок і перші втрати українців на чемпіонаті Європи
Вчора 19:55 462
Костюк розібралася з росіянкою на турнірі у Мадриді
Вчора 15:24 826
Лунін може перейти у Мілан
Вчора 13:46 3778 1
Блоги
Російську чемпіонку ганебно принизили - зняли прапор прямо під час матчу
Російську чемпіонку ганебно принизили - зняли прапор прямо під час матчу Андрій Твердохліб
Сьогодні 07:14 831
З ним київське Динамо розпочало домінування в Радянському футболі. Віктору Маслову - 111!
З ним київське Динамо розпочало домінування в Радянському футболі. Віктору Маслову - 111! Андрій Твердохліб
Сьогодні 02:51 3555
Бензема шикарним ударом у падінні через себе забиває гол у відповідь у ворота Челсі
Бензема шикарним ударом у падінні через себе забиває гол у відповідь у ворота Челсі Андрій Твердохліб
Вчора 22:38 642
Пулішич забиває знущальний гол у ворота Реала
Пулішич забиває знущальний гол у ворота Реала Андрій Твердохліб
Вчора 22:26 601
Фотогалерея першого змагального дня чемпіонату Європи в Києві
Фотогалерея першого змагального дня чемпіонату Європи в Києві Андрій Твердохліб
Вчора 21:05 343
Британський дилер торгував наркотиками від імені Конора Мак-Грегора
Британський дилер торгував наркотиками від імені Конора Мак-Грегора Андрій Твердохліб
Вчора 18:33 324
Відомий російський актор побив хокеїста в центрі Москви - спортсмен у лікарні
Відомий російський актор побив хокеїста в центрі Москви - спортсмен у лікарні Андрій Твердохліб
Вчора 17:15 1148 4
Дівчина дня. Чарівна дружина Руслана Маліновського
Дівчина дня. Чарівна дружина Руслана Маліновського Андрій Твердохліб
Вчора 09:10 1305
Яскравий перформанс вболівальників Олександрії. ВІДЕО
Яскравий перформанс вболівальників Олександрії. ВІДЕО Андрій Твердохліб
Вчора 07:51 591
Збірна України готується до чемпіонату Європи. Фоторепортаж
Збірна України готується до чемпіонату Європи. Фоторепортаж Андрій Твердохліб
26.04.2021 21:02 585
Прямі трансляції
Навколо спорту

У бій вступає важка артилерія: розклад матчів українців на 28 квітня

Сьогодні 07:19 2014 0
Матчі на кортах розпочинаються о 11:00
У бій вступає важка артилерія: розклад матчів українців на 28 квітня
#бадмінтон

Джерело - Чемпіон.

28 квітня у Києві відбудеться другий змагальний день чемпіонату Європи з бадмінтону, який триватиме до 2 травня.

Матчі на кортах розпочинаються о 11:00.

Розклад матчів за участі українців:

1/16 фіналу. Чоловіки. 

14-ий запуск. Корт 2. Артем Почтарьов (Україна) - Еету Хейно (Фінляндія)

9-ий запуск. Корт 3. Данило Боснюк (Україна) - Міха Іванич (Словенія)

1/16 фіналу. Жінки. 

6-ий запуск. Корт 2. Наталія Войцех (Україна) - Соня Гонсалвеш (Португалія)

8-ий запуск. Корт 3. Анна Міхалкова (Україна) - Ліан Тан (Бельгія)

13-ий запуск. Корт 2. Марія Улітіна (Україна) - Лін Крістоферсен (Данія)

Актуально: Результати першого дня чемпіонату Європи з бадмінтону

1/16 фіналу. Змішаний розряд

2-ий запуск. Корт 1. Валерій Атращенков / Єлізавета Жарка (Україна) - Ронан Лабар / Анн Тран (Франція)

4-ий запуск. Корт 3. Михайло Махновський / Анастасія Прозорова (Україна) - Йон Ван Нюкерке / Ліс Жак (Бельгія)

Коментарі ()