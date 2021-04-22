До Києва прилетіли збірні Бельгії, Ірландії та Угорщини

Вже за 5 днів у Палаці спорту в Києві вперше в історії України стартує чемпіонат Європи з бадмінтону.

27 квітня в Києві розпочнеться Євро-2021. За 5 днів до старту континентального турніру в столицю України почали прилітали перші команди. Сьогодні в Київ прилетіли збірні Ірландії, Угорщини, Бельгії та Молдови. Також повернулася в України представниця нашої національної комнади Анна Міхалкова.

Завтра очікується приліт збірних Туреччини, Білорусі, Ізраїлю, Кіпру, Польщі, Швеції, Англії, Норвегії, Хорватії, Словаччини, Нідерландів, Шотландії, Фінляндії, Чехії, Австрії Швейцарії, Швеції, Данії, Литви, Німеччини, Болгарії, Італії, Бельгії, Франції, Португалії, Сербії, та Іспанії.

Всього до столиці України приїдуть найкращі гравці з 36 європейських країн.

Турнір в Києві стане вирішальним етапом у відборі на Олімпіаду в Токіо і ми побачимо в столиці України справжніх європейських зірок.

Нагадаємо, що рішення про проведення чемпіонату Європи з бадмінтону в Україні було прийнято ще в серпні 2019 оку, а сам турнір мав відбутися 21-26 квітня 2020 року. Але у зв’язку з пандемією Covid-19 турнір перенесли.

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