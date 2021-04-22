 Стало відомо, скільки країн приїдуть на чемпіонат Європи до Києва | ЄВРО 2021 з бадмінтону | Champion.com.ua
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Навколо спорту

Стало відомо, скільки країн приїдуть на чемпіонат Європи до Києва

Сьогодні 13:13 327 0
З 27 квітня до 2 травня у Палаці спорту в Києві вперше в історії нашої країни відбудеться чемпіонат Європи з бадмінтону.
Стало відомо, скільки країн приїдуть на чемпіонат Європи до Києва

До столиці України приїдуть найкращі гравці з 36 європейських країн. А саме з Австрії, Азербайджану, Беларусі, Бельгії, Болгарії, Хорватії, Кіпру, Чехії, Данії, Англії, Естонії, Фінляндії, Франції, Німеччини, Угорщини, Ісландії, Ірландії, Ізраїлю, Італії, Литви, Молдови, Нідерландів, Норвегії, Польщі, Португалії, Росії, Шотландії, Сербії, Словакії, Словенії, Іспанії, Швеції, Швейцарії, Туреччини, України та Уельсу. 

Турнір в Києві стане вирішальним етапом у відборі на Олімпіаду в Токіо і ми побачимо в столиці України справжніх європейських зірок. 

Нагадаємо, що рішення про проведення чемпіонату Європи з бадмінтону в Україні було прийнято ще в серпні 2019 оку, а сам турнір мав відбутися 21-26 квітня 2020 року. Але у зв’язку з пандемією Covid-19  турнір перенесли.  

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