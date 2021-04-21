 Міхалькова: Пишаюся, що Україна є господарем чемпіонату Європи | ЄВРО 2021 з бадмінтону | Champion.com.ua
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Міхалькова: Пишаюся, що Україна є господарем чемпіонату Європи

Сьогодні 19:46 421 0
Анна Міхалькова прокоментувала свою підготовку до чемпіонату Європи
Міхалькова: Пишаюся, що Україна є господарем чемпіонату Європи
#Міхалькова, #Чемпіонат Європи

Джерело - badmintoneurope.com.

Українська бадмінтоністка Анна Міхалькова оцінила підготовку до чемпіонату Європи, який відбудеться у Києві. 

Про це розповіла сам бадмінтоністка.

"Чесно кажучи, я відчуваю, що трохи важко поставити певну мету для чемпіонату. У мене був такий тривалий етап тренувань, не граючи на турнірах, тому я хочу зробити все можливе на корті і подивитися, як далеко я можу пройти.

Я провела чудову підготовку. Ми багато працювали над кількома речами, і я відчуваю, що я розвиваюся технічно, фізично та розумово у своїй грі, і це відчуття є важливим для мене.

Надзвичайно пишаюся тим, що Україна є господарем такої великої події, як чемпіонат Європи. Мені завжди було приємно грати вдома. Я дуже рада тому, що отримала цю можливість, і, звичайно, для мене дуже важливо грати на чемпіонаті Європи в Україні.

Я сподіваюся, що це буде чудова подія. Я знаю, що Українська Федерація зробила велику роботу з проведення заходу на найвищому рівні та забезпечення його безпеки для всіх, враховуючи ситуацію з пандемією. Я знаю, що це може бути складним завданням з усіма обмеженнями", - відзначила Міхалькова.

Відзначимо, що Міхалькова з 2019 року живе та тренується у Данії. 

28-й Чемпіонат Європи з бадмінтону відбудеться у Київському Палаці Спорту 27 квітня – 2 травня 2021 року. В Україні цей турнір відбудеться вперше.

Раніше, збірна України назвала склад на чемпіонат Європи.

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