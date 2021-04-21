Міхалькова: Пишаюся, що Україна є господарем чемпіонату Європи

Українська бадмінтоністка Анна Міхалькова оцінила підготовку до чемпіонату Європи, який відбудеться у Києві.

Про це розповіла сам бадмінтоністка.

"Чесно кажучи, я відчуваю, що трохи важко поставити певну мету для чемпіонату. У мене був такий тривалий етап тренувань, не граючи на турнірах, тому я хочу зробити все можливе на корті і подивитися, як далеко я можу пройти.

Я провела чудову підготовку. Ми багато працювали над кількома речами, і я відчуваю, що я розвиваюся технічно, фізично та розумово у своїй грі, і це відчуття є важливим для мене.

Надзвичайно пишаюся тим, що Україна є господарем такої великої події, як чемпіонат Європи. Мені завжди було приємно грати вдома. Я дуже рада тому, що отримала цю можливість, і, звичайно, для мене дуже важливо грати на чемпіонаті Європи в Україні.

Я сподіваюся, що це буде чудова подія. Я знаю, що Українська Федерація зробила велику роботу з проведення заходу на найвищому рівні та забезпечення його безпеки для всіх, враховуючи ситуацію з пандемією. Я знаю, що це може бути складним завданням з усіма обмеженнями", - відзначила Міхалькова.