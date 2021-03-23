 Четверо українців отримали Wild Card на домашній чемпіонат Європи | ЄВРО 2021 з бадмінтону | Champion.com.ua
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Четверо українців отримали Wild Card на домашній чемпіонат Європи

Сьогодні 08:40 138 0
Четверо українців отримали Wild Card на домашній чемпіонат Європи
Поліна Бугрова та Марія Столяренко

Джерело - Чемпіон.

З 27 квітня по 2 травня 2021 року Україна вперше в своїй історії прийматиме Чемпіонат Європи з бадмінтону. Більше 250 спортсменів з 30 європейських країн зустрінуться на кортах Палацу Спорту в Києві, щоб з’ясувати, хто є найсильнішим спортсменом старого континенту.

Щоб потрапити на чемпіонат, спортсмени мали продемонструвати високі результати в попередніх національних та європейських змаганнях. Проте, був ще один спосіб… це можливість отримати так званий Wild Card, або перепустку — право на участь у змаганнях незалежно від залікових балів кваліфікації.

Wild Card зазвичай надається спортсменам, які зробили вагомий внесок у розвиток національного бадмінтону, продемонстрували яскраві виступи в сезоні, молодим гравцям в якості заохочення для майбутніх успіхів.

Першими отримали право виступити на Чемпіонаті Данило Боснюк та Анна Міхалькова.

Данило Боснюк є діючим Чемпіоном країни в одиночному розряді та спортсменом, який має усі шанси в найближчі 3–5 років скласти серйозну конкуренцію головним зіркам європейського та світового бадмінтону.

Wild Card для Данила — можливість довести статус №1 в чоловічому бадмінтоні України, здобутий в листопаді минулого року. Разом із Данилом на чемпіонаті також гратиме попередній чемпіон країни, Артем Почтарьов, який сьогодні відновлюється після травми та готується до Олімпійських ігор в Токіо.

Анна Міхалькова, молода українська бадмінтоніста, бронзова призерка Чемпіонату України 2020, також була відмічена Конфедерацію Бадмінтону. Спортсменка помітно прогресує та вже більше року тренується в центрі підготовки бадмінтоністів (Center of Excellence) у Данії.

Анна захищатиме честь країни разом із лідером національної збірної країни, діючою чемпіонкою країни, Марією Улітіною, яке теж активно готується до Олімпійських ігор цього року.

Данило Боснюк та Анна Міхалькова дізналися про отримання Wild Card ще 11 березня, на прес-конференції, присвяченій підготовці України до Чемпіонату.

Проте, справжній сюрприз на усіх любителів бадмінтону очікував у вівторок, 16 березня, коли на офіційному сайті Badminton Europe було оголошено імена щасливих володарів ще двох перепусток на Євро-2021.

Ними стали змішана пара Єлизавета Жарка та Валерій Атращенков, які довгий час домінували в українському бадмінтоні та показували значні результати на міжнародній арені. Валерій Атращенков, якому в цьому році виконається 35 років, є діючою легендою українського бадмінтону. Останні 7 фіналів чемпіонатів країни у змішаній категорії завершувалися перемогою Валерія. В шести фіналах Валерій грав разом із Єлизаветою Жаркою.

Професійна кар’єра Валерія добігає кінця, а це означає, що він буде супер-мотивований поставити якщо й не жирну крапку, то крапку з комою!

Проте, що ми знаємо про мотивацію? Щасливими власницями ще однієї Wild Card, стали наші зіркові юніорки Поліна Бугрова та Марія Столяренко!

Потрапляння Поліни (17 років) та Марії (16 років), на Чемпіонат Європи — це величезний кредит довіри юним спортсменками, які минулого року наробили галасу в європейському бадмінтоні, посівши третє місце на молодіжному Чемпіонаті Європи U-19.

Окрім цього, Поліна та Марія вже відчули смак перемог на дорослому рівні, зокрема спортсменки зустрілися у фіналі Кубку України 2021. Цього разу вони грали одна проти одної. Перемогу святкувала Марія Столяренко у парі разом із одноклубницею Єлизаветою Жаркою.

На тому ж таки кубку України, Поліна Бугрова спробувала кинути виклик Марії Улітіній, якій все ж таки поступилася у фіналі.

Як би не склався турнір для наших юніорок, можливість бути на одному корті поруч із Олімпійською чемпіонкою, Кароліною Марін, датчанкою Мією Блікфельд, сестрами Габріелою та Стефанією Стоєвою, дасть спортсменкам додаткової мотивації та наснаги для подальших перемог.

Сподіваємося, що 27 квітня 2021 року глядачі все ж зможуть особисто стати свідками ігор наших бадмінтоністів. Чекаємо на закінчення карантину 9 квітня та бажаємо перемоги нашим спортсменам!

Максим Сидоренко, Чемпіон.

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