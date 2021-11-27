Екклстоуна побили та пограбували в Лондоні

Власника Формули-1 шпиталізовано, але загрози його життю немає

Джерело - Радіо Свобода.

У Лондоні було побито і пограбовано Берні Екклстоуна - голову холдингу Формула-1, який організує всесвітньо відомі автоперегони.

Про це повідомляє Радіо Свобода.

Зазначається, що невідомі напали на 80-річного Екклстоуна біля його офісу, завдали йому кількох ударів і відібрали цінності на суму у понад 300 тисяч доларів.

Екклстоун шпиталізований з легкими травмами, його життю нічого не загрожує. Ведеться розслідування.

Нагадаємо, Формула-1 розкритикувала Берні Екклстоуна за чорний расизм.