Формула-1 розкритикувала Екклстоуна за слова про чорний расизм

Джерело - офіційний сайт Формули 1.
У той момент, коли суспільство вимагає єдності в боротьбі з нерівністю і расизмом, Формула-1 повністю не згодна з коментарями Берні Екклстоуна.
Про це повідомляє пресслужба організації.
"У той момент, коли суспільство вимагає єдності в боротьбі з нерівністю і расизмом, ми повністю не згодні з коментарями Берні Екклстоуна. Подібним коментарям немає місця ні в Формулі-1, ні в суспільстві", - йдеться у повідомленні.
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"Містер Екклстоун не грає ніякої ролі в Формулі-1 з 2017 року - з моменту, коли він покинув організацію. Його статус почесного голови серії закінчився в січні 2020 року", - нагадує пресслужба Формули-1.
Нагадаємо, Формулу-1 не зупинять в разі захворювання пілота.