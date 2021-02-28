Перес: Я хочу поборотися за титул у Ред Булл

Коли у тебе є досвід у Формулі-1, то ти можеш без проблем впоратися з тиском у новій команді.

Про це розповів новачок Ред Булл Серхіо Перес.

"Безумовно, я прийшов у Ред Булл не з думкою пробути тут тільки один сезон. Хочу залишитися тут на багато років і боротися за титул. Що стосується тиску з боку Макса Ферстаппена, то коли справи йдуть погано, тиск створює великі проблеми. Але коли у тебе є досвід, коли ти вже через таке проходив, то просто фокусуєшся на потрібних речах", - сказав Перес.