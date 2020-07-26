 У відповідних умовах я здатний не поступатися нікому, - Феттель | Формула 1 | Champion.com.ua
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Феттель: У відповідних умовах я здатний не поступатися нікому

Сьогодні 22:49 158 0
Німецький пілот Формули-1 упевнений в собі
Феттель: У відповідних умовах я здатний не поступатися нікому
#Феттель, #Феррарі

Джерело - GP Blog.

Пілот Феррарі Себастьян Феттель готовий підписати контракт з новою командою, якщо там будуть відповідні умови.

Про це він заявив порталу GP Blog.

"У відповідних умовах, при відповідних обставинах я як і раніше здатний виступати на найвищому рівні і не поступатися нікому. Я в цьому впевнений. І при підписанні нового контракту умови повинні бути правильними", - сказав Феттель.

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"Зараз я орієнтований в першу чергу на себе - на те, що потрібно мені, чого я хочу. Якщо умови будуть сприятливими, я із задоволенням підпишу контракт з новою командою", - підсумував німець.

Нагадаємо, керівництво Феррарі не планує звільняти Бінотто.

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