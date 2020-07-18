 Не думаю, що оновлення допоможуть Феррарі, - Феттель | Формула 1 | Champion.com.ua
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Феттель: Не думаю, що оновлення допоможуть Феррарі

Сьогодні 12:47 1131 0
Буде цікаво зрозуміти, де Скудерія виявиться в день тренувань, а особливо в день гонки
Феттель: Не думаю, що оновлення допоможуть Феррарі
#Феттель, #Феррарі, #Формула-1

Джерело - f1analytic.

Феррарі хотілось би змінити розклад сил в поточному сезоні Формули-1.

Про це заявив німецький пілот Скудерії Себастьян Феттель.

"Ми знаємо, що оновлення працюють. Нам би хотілося, щоб вони поміняли розклад сил, але поки не схоже, що це так. Але потрібно подивитися, як ми будемо виглядати в гоночних умовах. Буде цікаво зрозуміти, де наша машина виявиться в день тренувань, а особливо в день гонки", - сказав Феттель.

Нагадаємо, керівництво Феррарі не планує звільняти Бінотто.

Раніше повідомлялося, що Феррарі виявилася на 0,9 секунди повільніше, ніж минулого року.

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