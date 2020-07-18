Феррарі хотілось би змінити розклад сил в поточному сезоні Формули-1.

Про це заявив німецький пілот Скудерії Себастьян Феттель.

"Ми знаємо, що оновлення працюють. Нам би хотілося, щоб вони поміняли розклад сил, але поки не схоже, що це так. Але потрібно подивитися, як ми будемо виглядати в гоночних умовах. Буде цікаво зрозуміти, де наша машина виявиться в день тренувань, а особливо в день гонки", - сказав Феттель.