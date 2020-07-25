Мета Ред Булл полягає не в тому, щоб загрузнути в невеликих проектах, а в тому, щоб зрозуміти, де можна розвинути машину.

Про це заявив радник австрійської команди Гельмут Марко.

"Ми досліджуємо і перевіряємо кожен напрямок розвитку, щоб наздогнати Мерседес. Наша мета полягає не в тому, щоб загрузнути в невеликих проектах, а в тому, щоб зрозуміти, де можна розвинути машину. Для початку нам необхідно розібратися з нашим шасі, тому питання з системою DAS поки з порядку денного знято", - пояснив Марко.