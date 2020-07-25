 Ред Булл хоче якнайшвидше наздогнати Мерседес, - Марко | Формула 1 | Champion.com.ua
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Марко: Ред Булл хоче якнайшвидше наздогнати Мерседес

Вчора 23:51 971 0
На думку радника команди, для початку "бикам" необхідно розібратися з шасі
Марко: Ред Булл хоче якнайшвидше наздогнати Мерседес
#Марко, #Ред Булл, #Формула-1, #Мерседес

Джерело - f1analytic.

Мета Ред Булл полягає не в тому, щоб загрузнути в невеликих проектах, а в тому, щоб зрозуміти, де можна розвинути машину.

Про це заявив радник австрійської команди Гельмут Марко.

"Ми досліджуємо і перевіряємо кожен напрямок розвитку, щоб наздогнати Мерседес. Наша мета полягає не в тому, щоб загрузнути в невеликих проектах, а в тому, щоб зрозуміти, де можна розвинути машину. Для початку нам необхідно розібратися з нашим шасі, тому питання з системою DAS поки з порядку денного знято", - пояснив Марко.

Нагадаємо, Гамільтон виграв Гран-прі Угорщини і повторив рекорд Шумахера.

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