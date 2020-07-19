 Гамільтон виграв Гран-прі Угорщини і повторив рекорд Шумахера | Формула 1 | Champion.com.ua
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Гамільтон виграв Гран-прі Угорщини і повторив рекорд Шумахера

Сьогодні 18:09 270 0
Мерседес поза конкуренцією, але Ферстаппен зумів заїхати на подіум
Гамільтон виграв Гран-прі Угорщини і повторив рекорд Шумахера
#Гамільтон

Джерело - Чемпіон.

На автодромі Гунгарорінг відбувся третій етап чемпіонату світу з автоперегонів у класі Формула-1.

Гран-прі Угорщини в восьмий раз у своїй кар'єрі виграв пілот Mercedes Льюїс Гамільтон.

Британський гонщик зміг краще за всіх підлаштуватися під мінливі погодні умови: старт гонки був мокрим, а потім траса почала підсихати. Льюїс стартував першим і першим же фінішував, не давши конкурентам жодного шансу. Він повторив рекорд Міхаеля Шумахера за кількістю перемог на одному Гран-прі. Легендарний німець 8 раз виграв етап.

Другим на подіум приїхав Макс Ферстаппен з Red Bull. Третє місце у фінського гонщика Mercedes Валттері Боттас.

Результати гонки:

1. Льюїс Гамільтон (Mercedes) - 70 кіл

2. Макс Ферстаппен (Red Bull) +8,702

3. Валттері Боттас (Mercedes) +9,452

4. Ленс Стролл (Racing Point) +57,579

5. Александер Албон (Red Bull) +1.18,316

6. Себастьян Феттель (Ferrari) +1 коло

7. Серхіо Перес (Racing Point) +1 коло

8. Даніель Ріккардо (Renault) +1 коло

9. Кевін Магнуссен (Haas) +1 коло

10. Карлос Сайнс-молодший (McLaren) +1 коло

11. Шарль Леклер (Ferrari) +1 коло

12. Даніїл Квят (Alpha Tauri) +1 коло

13. Ландо Норріс (McLaren) +1 коло

14. Естебан Окон (Renault) +1 коло

15. Роман Грожан (Haas) +1 коло

16. Кімі Райкконен (Alfa Romeo) +1 коло

17. Антоніо Джовінацці (Alfa Romeo) +1 коло

18. Джордж Расселл (Williams) +1 коло

19. Ніколас Латіфі (Williams) +5 кіл

20. П'єр Гаслі (Alpha Tauri) - зійшов

Раніше, Феттель визначився з новою командою у Формулі-1.

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