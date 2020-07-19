Гамільтон виграв Гран-прі Угорщини і повторив рекорд Шумахера

Джерело - Чемпіон.
На автодромі Гунгарорінг відбувся третій етап чемпіонату світу з автоперегонів у класі Формула-1.
Гран-прі Угорщини в восьмий раз у своїй кар'єрі виграв пілот Mercedes Льюїс Гамільтон.
Британський гонщик зміг краще за всіх підлаштуватися під мінливі погодні умови: старт гонки був мокрим, а потім траса почала підсихати. Льюїс стартував першим і першим же фінішував, не давши конкурентам жодного шансу. Він повторив рекорд Міхаеля Шумахера за кількістю перемог на одному Гран-прі. Легендарний німець 8 раз виграв етап.
Другим на подіум приїхав Макс Ферстаппен з Red Bull. Третє місце у фінського гонщика Mercedes Валттері Боттас.
Результати гонки:
1. Льюїс Гамільтон (Mercedes) - 70 кіл
2. Макс Ферстаппен (Red Bull) +8,702
3. Валттері Боттас (Mercedes) +9,452
4. Ленс Стролл (Racing Point) +57,579
5. Александер Албон (Red Bull) +1.18,316
6. Себастьян Феттель (Ferrari) +1 коло
7. Серхіо Перес (Racing Point) +1 коло
8. Даніель Ріккардо (Renault) +1 коло
9. Кевін Магнуссен (Haas) +1 коло
10. Карлос Сайнс-молодший (McLaren) +1 коло
11. Шарль Леклер (Ferrari) +1 коло
12. Даніїл Квят (Alpha Tauri) +1 коло
13. Ландо Норріс (McLaren) +1 коло
14. Естебан Окон (Renault) +1 коло
15. Роман Грожан (Haas) +1 коло
16. Кімі Райкконен (Alfa Romeo) +1 коло
17. Антоніо Джовінацці (Alfa Romeo) +1 коло
18. Джордж Расселл (Williams) +1 коло
19. Ніколас Латіфі (Williams) +5 кіл
20. П'єр Гаслі (Alpha Tauri) - зійшов
Раніше, Феттель визначився з новою командою у Формулі-1.