Раніше повідомляли, що Сайнс буде з Леклером на рівних

Плюсом Формули-1 є те, що тут постійно щось відбувається.

Таку думку висловив пілот Макларена Карлос Сайнс, який приєднається до Феррарі в наступному сезоні.

"Багато хто запитує про форму Феррарі, немов я надзвичайно стурбований або шкодую про своє рішення. Поки занадто рано говорити, потрібно набратися терпіння. Думаю, всі бачать, як боліди міняються з року в рік - Рейсінг Пойнт змінився в порівнянні з минулим сезоном, Феррарі теж. Це плюс Формули-1 - весь час щось відбувається", - розповів іспанець.

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"Я не хвилююся, тому що в році 365 днів, і все може перевернутися. Ось чому зараз я зосереджений на поточному сезоні з Маклареном. Я вже 100 разів говорив, що моя мета - виступити за Макларен якнайкраще, а не заглиблюватися в те, що відбувається в Феррарі", - заявив Сайнс.

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