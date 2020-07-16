Ферстаппен - найкращий пілот, якого я бачив, - Тост

Завдяки батькові пілот Ред Булл Макс Ферстаппен зміг добитися всіх успіхів ще в молодості.

Про це заявив керівник Альфа Таурі Франц Тост.

"Якщо вже на те пішло, Ферстаппен мені подобається більше всіх інших гонщиків, яких я зустрічав. Завдяки батькові він зміг добитися всіх цих успіхів ще в молодості. Інший приклад - Себастьян Буемі. Він працює старанно і дуже дисциплінований, але в критичні моменти його нерви не витримують", - сказав Тост.