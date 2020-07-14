Гамільтон поговорив з пілотами, які не встали на одне коліно

Деякі гонщики говорили, що вже робили це минулого тижня і не повторюватимуть, частина пілотів вибрала той же підхід, що й на першому етапі

Джерело - BBC.

Деякі пілоти Формули-1 вважали, що одного разу встати на коліно проти расизму та дискримінації вистачить.

Про це розповів шестиразовий чемпіон світу Льюїс Гамільтон.

"Мене запитували: "Як довго нам потрібно продовжувати?" Хтось вважав, що одного минулого тижня досить. Мені довелося підбадьорити їх. Ми обговорювали, чи варто продовжувати. Деякі говорили, що вже робили це минулого тижня і не повторюватимуть, частина гонщиків вибрала той же підхід, що й на першому етапі", - заявив британець.

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"Тому я провів якийсь час, поспілкувавшись наодинці з тими, хто вирішив стояти - ми просто поговорили. Хтось із пілотів хотів взяти участь, але не встиг приєднатися. Можливо, на наступному тижні у нас вийде організувати все краще. Але вирішувати не мені ", - сказав Гамільтон.

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