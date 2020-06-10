Якщо пілот Альфа Ромео Кімі Райкконен продовжить отримувати задоволення від гонок, то продовжить кар'єру.

Про це він заявив порталу Infobae.

"Як я завжди говорив, спочатку я проведу цей сезон, а потім прийму рішення. Якщо я продовжу отримувати задоволення від гонок, то продовжу ганятися. Якщо ні - закінчу кар'єру. Все дуже просто, я люблю гонки. Але мені подобається почуття, яке відчуваєш при боротьбі колесо в колесо", - сказав Райкконен.