 Рішення про завершення кар'єри прийму в кінці сезону, - Райкконен | Формула 1 | Champion.com.ua
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Райкконен: Рішення про завершення кар'єри прийму в кінці сезону

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Райкконен: Рішення про завершення кар'єри прийму в кінці сезону
#Райкконен, #Альфа Ромео

Джерело - Infobae.

Якщо пілот Альфа Ромео Кімі Райкконен продовжить отримувати задоволення від гонок, то продовжить кар'єру.

Про це він заявив порталу Infobae.

"Як я завжди говорив, спочатку я проведу цей сезон, а потім прийму рішення. Якщо я продовжу отримувати задоволення від гонок, то продовжу ганятися. Якщо ні - закінчу кар'єру. Все дуже просто, я люблю гонки. Але мені подобається почуття, яке відчуваєш при боротьбі колесо в колесо", - сказав Райкконен.

Нагадаємо, Гран-прі Азербайджану не відбудуться в 2020-му році.

Раніше у Австрії дозволили організувати гонки Формули-1.

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