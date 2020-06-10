Гран-прі Азербайджану не відбудуться в 2020-му році

За тим же шляхом незабаром підуть і етапи в Сінгапурі та Японії

Джерело - f1news.

Скасування Гран-прі Азербайджану в Баку підтвердять найближчим часом.

Про це повідомляє f1news.

Рішення вже прийнято, а співробітники отримали відповідні повідомлення, офіційно про це буде оголошено найближчим часом.

За тим же шляхом незабаром підуть і етапи в Сінгапурі та Японії. Але в той же час, Гран-прі Росії, В'єтнаму, США, Мексики, Бахрейну та Абу-Дабі мають хороші шанси на те, щоб відбутися.

Організатори сезону Формули-1 розраховують в 2020 році провести мінімум 15 Гран-прі, що дозволить отримати виплати по телевізійним контрактами.

Нагадаємо, Формулу-1 не зупинять в разі захворювання пілота.

Раніше у Австрії дозволили організувати гонки Формули-1.