 Команда Формули-1 хотіла спеціально заразити пілотів коронавірусом | Автоспорт | Champion.com.ua
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Команда Формули-1 хотіла спеціально заразити пілотів коронавірусом

Сьогодні 16:11 2085 0
Втім, така ідея очікувано не знайшла підтримку в команді
Команда Формули-1 хотіла спеціально заразити пілотів коронавірусом
#Ред Булл, #коронавірус

Джерело - Motorsport.

Один з керівників команди Формули-1 Ред Булл Гельмут Марко хотів організувати збір всіх пілотів команди биків і заразити їх коронавірусом.

Про це заявив сам Марко.

"Була ідея організувати такий табір, куди запросити пілотів системи Ред Булла, в тому числі юніорської програми. І там би вони заразилися. Вони всі сильні молоді хлопці. Перехворіли б і забули.

Чому не вийшло? Скажімо так, ідею прийняли не дуже добре", - сказав Марко.

Нагадаємо, Гамільтон відмовився проходити тест на коронавірус.

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