Команда Формули-1 хотіла спеціально заразити пілотів коронавірусом

Один з керівників команди Формули-1 Ред Булл Гельмут Марко хотів організувати збір всіх пілотів команди биків і заразити їх коронавірусом.

Про це заявив сам Марко.

"Була ідея організувати такий табір, куди запросити пілотів системи Ред Булла, в тому числі юніорської програми. І там би вони заразилися. Вони всі сильні молоді хлопці. Перехворіли б і забули.

Чому не вийшло? Скажімо так, ідею прийняли не дуже добре", - сказав Марко.