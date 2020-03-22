Гамільтон відмовився проходити тест на коронавірус

Джерело - Чемпіон.
Чемпіон Формули-1 Льюїс Гамільтон не став здавати тест на коронавірус після контакту із зараженими людьми - актором Ідріс Ельбою і дружиною прем'єр-міністра Канади Софі Грегуар-Трюдо.
Про своє рішення британець написав у Twitter.
"Були деякі спекуляції на тему мого здоров'я після того, як я відвідав захід, де були присутні два заразилися коронавірусів людини. Зараз у мене все добре, відчуваю себе здоровим і проводжу тренування два рази в день. У мене немає ніяких симптомів. До того ж, пройшло вже 17 днів з того часу, як я бачив Софі і Ідріса.
Я обговорив зі своїм лікарем необхідність перевірки на коронавірус. Потрібно розуміти, що існує обмежена кількість тестів, і є люди, які потребують їх більше, ніж я", - написав Гамільтон.
March 21, 2020
Раніше Ф-1 через пандемію коронавірусу перенесла/скасувала гонки в Австралії, Бахрейні, В'єтнамі та Китаї.
Серія раніше скасувала традиційну перерву в серпні і сподівається, що влітку вдасться провести частину перенесених гран-прі.