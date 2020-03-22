Гамільтон відмовився проходити тест на коронавірус

Чемпіон Формули-1 Льюїс Гамільтон не став здавати тест на коронавірус після контакту із зараженими людьми - актором Ідріс Ельбою і дружиною прем'єр-міністра Канади Софі Грегуар-Трюдо.

Про своє рішення британець написав у Twitter.

"Були деякі спекуляції на тему мого здоров'я після того, як я відвідав захід, де були присутні два заразилися коронавірусів людини. Зараз у мене все добре, відчуваю себе здоровим і проводжу тренування два рази в день. У мене немає ніяких симптомів. До того ж, пройшло вже 17 днів з того часу, як я бачив Софі і Ідріса.

Я обговорив зі своїм лікарем необхідність перевірки на коронавірус. Потрібно розуміти, що існує обмежена кількість тестів, і є люди, які потребують їх більше, ніж я", - написав Гамільтон.