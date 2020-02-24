Пілот Формули-1: Ненавиджу етап у Росії, там найгірший автодром

Автогонщик піддав жорсткій критиці російську трасу у Сочі

У російському місті Сочі найгірша траса, яка є на етапах Формули-1.

Про це пілот Рейсінг Пойнт Ленс Стролла заявив в інтерв'ю Motorsport.com.

"Яка траса Формули-1 подобається менше за інших? Треба подумати. Точно не Китай, мені там подобається, траса дуже крута. Напевно, назву Росію. Ненавиджу цей етап. Похмурий автодром. Нудна траса, ніяких швидкісних поворотів. Найгірший автодром у всій Формулі-1", - зазначив Стролла.

Нагадаємо, Гран-прі Росії проходить у Сочі з 2014 року. У минулому сезоні Формули-1 Стролла прийшов до фінішу 11-м на трасі в Сочі.

Раніше, гонку Формули-1 у Китаї скасували через коронавірус.