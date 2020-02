Гонку Формули-1 у Китаї скасували через коронавірус

Через спалах коронавірусу скасовано етап Формули-1 у Китаї.

Про це повідомила Федерація спорту Шанхаю.

У Шанхаї скасували усі великі спортивні змагання на території регіону доти, поки не буде ліквідовано спалах коронавірусу.

Таким чином, Гран-прі Китаю скасовано. При цьому в Міжнародній федерації автоспорту поки не робили офіційних заяв щодо цієї ситуації.

Гонка мала відбутися 17-19 квітня у Шанхаї.

Official:

All sports event will be suspended in Shanghai until this coronavirus outbreak is finished!So #ChineseGP won’t happen this April! pic.twitter.com/8AmlK85IKG