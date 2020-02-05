Гонку Формули-1 у Китаї скасували через коронавірус

Джерело - Чемпіон.
Через спалах коронавірусу скасовано етап Формули-1 у Китаї.
Про це повідомила Федерація спорту Шанхаю.
У Шанхаї скасували усі великі спортивні змагання на території регіону доти, поки не буде ліквідовано спалах коронавірусу.
Таким чином, Гран-прі Китаю скасовано. При цьому в Міжнародній федерації автоспорту поки не робили офіційних заяв щодо цієї ситуації.
Гонка мала відбутися 17-19 квітня у Шанхаї.
Official:— QIAN Jun (@ChinaF1Journo) February 5, 2020
All sports event will be suspended in Shanghai until this coronavirus outbreak is finished！So #ChineseGP won’t happen this April! pic.twitter.com/8AmlK85IKG
Раніше, у Китаї скасували чемпіонський бій Постола.
Нагадаємо, Гамільтон вимагає шалену зарплату в Мерседеса.