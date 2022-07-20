Рижикова і Ткачук позмагаються за вихід до фіналу ЧС-2022: розклад виступів українців на 20 липня

Джерело - Чемпіон.

20 липня в американському місті Юджин (штат Орегон) у шостий змагальний день чемпіонату світу з легкої атлетики буде розіграно 2 комплекти нагород - метання диску та біг на 3000 м із перешкодами в жінок.

На старт вийде 2 українок - Анна Рижикова та Вікторія Ткачук виступлять у півфіналах на 400 м з бар'єрами.

Розклад виступу українських спортсменів 20 липня

400 м з бар'єрами, жінки

04:15. Анна Рижикова (Забіг 1), Вікторія Ткачук (Забіг 3). Півфінал

Ярослава Магучіх виграла срібну медаль в стрибках у висоту, а Ірина Геращенко зупинилась за крок від п'єдесталу в цій дисципліні.