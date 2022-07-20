Джерело - Чемпіон.

Українка Ірина Геращенко посіла четверте місце в фіналі чеміпонату світу-2022, що відбувається в американському Юджині, у стрибках у висоту.

Результат українки - 2.00 м - особистий рекорд, який вона взяла з другої спроби. Третьою стала італійка Єлєна Валлортігара, у якої також 2.00, але менша кількість спроб.

Боротьбу за золото продовжують інша українка - Ярослава Магучіх і австралійка Елеанор Паттерсон, які подолали висоту 2.02 - українка з другої спроби, австралійка - з першої.