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Геращенко зупинилася за крок до медалі на чемпіонату світу

Сьогодні 05:36 217 0
Геращенко зупинилася за крок до медалі на чемпіонату світу

Джерело - Чемпіон.

Українка Ірина Геращенко посіла четверте місце в фіналі чеміпонату світу-2022, що відбувається в американському Юджині, у стрибках у висоту.

Результат українки - 2.00 м - особистий рекорд, який вона взяла з другої спроби. Третьою стала італійка Єлєна Валлортігара, у якої також 2.00, але менша кількість спроб.

Боротьбу за золото продовжують інша українка - Ярослава Магучіх і австралійка Елеанор Паттерсон, які подолали висоту 2.02 - українка з другої спроби, австралійка - з першої.

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