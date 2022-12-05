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ЗСУ отримали два позашляховики і мікроавтобус за сприяння Favbet Foundation

Сьогодні 13:35 52 0
ЗСУ отримали два позашляховики і мікроавтобус за сприяння Favbet Foundation

За минулий тиждень Збройні Сили України за сприяння благодійного фонду Favbet Foundation отримали позашляховик і мікроавтобус, повідомили представники фонду.

Так, українські військові отримали мікроавтобус Volkswagen Transporter. Він уже доставлений у підрозділ ЗСУ, який виконує бойове завдання на півдні країни. 

Також один позашляховик Opel Frontera за сприяння Favbet Foundation надійшов у розпорядження зенітно-ракетного взводу. Він допомагає українським військовим боротися з ворожими дронами-камікадзе в центральній частині України.

Окрім того, Favbet Foundation передав підрозділу ЗСУ, який працює в районі Гуляйполя Запорізької області, позашляховик Mitsubishi L200. Разом з авто захисники отримали "буржуйку", спальні мішки, бензопилу, лопати, сокири та інші необхідні речі. 

Нагадаємо, за сприяння фонду ЗСУ регулярно отримують транспорт, засоби зв’язку, розвідки, спецобладнання й решту необхідних для фронту речей.

Від початку повномасштабного вторгнення Favbet Foundation разом із партнерами передали для ЗСУ вже понад 45 авто.

Всі вони допомагають захисникам України виконувати завдання в зоні бойових дій.

Favbet Foundation – благодійний фонд, заснований 2020 року компанією Favbet. Фонд підтримує ініціативи у сфері освіти, здоров’я та спортивного розвитку.

Наразі 95% проєктів орієнтовані на допомогу ЗСУ і постраждалому від війни населенню.

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