ЗСУ отримали два позашляховики і мікроавтобус за сприяння Favbet Foundation

За минулий тиждень Збройні Сили України за сприяння благодійного фонду Favbet Foundation отримали позашляховик і мікроавтобус, повідомили представники фонду.

Так, українські військові отримали мікроавтобус Volkswagen Transporter. Він уже доставлений у підрозділ ЗСУ, який виконує бойове завдання на півдні країни.

Також один позашляховик Opel Frontera за сприяння Favbet Foundation надійшов у розпорядження зенітно-ракетного взводу. Він допомагає українським військовим боротися з ворожими дронами-камікадзе в центральній частині України.

Окрім того, Favbet Foundation передав підрозділу ЗСУ, який працює в районі Гуляйполя Запорізької області, позашляховик Mitsubishi L200. Разом з авто захисники отримали "буржуйку", спальні мішки, бензопилу, лопати, сокири та інші необхідні речі.

Нагадаємо, за сприяння фонду ЗСУ регулярно отримують транспорт, засоби зв’язку, розвідки, спецобладнання й решту необхідних для фронту речей.

Від початку повномасштабного вторгнення Favbet Foundation разом із партнерами передали для ЗСУ вже понад 45 авто.

Всі вони допомагають захисникам України виконувати завдання в зоні бойових дій.

Favbet Foundation – благодійний фонд, заснований 2020 року компанією Favbet. Фонд підтримує ініціативи у сфері освіти, здоров’я та спортивного розвитку.

Наразі 95% проєктів орієнтовані на допомогу ЗСУ і постраждалому від війни населенню.