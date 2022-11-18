За минулий тиждень ЗСУ отримали два позашляховики і вантажівку за сприяння Favbet Foundation

За минулий тиждень Збройні Сили України за сприяння благодійного фонду Favbet Foundation отримали в своє розпорядження два позашляховики і вантажний автомобіль, повідомили представники фонду.

Зокрема, за сприяння благодійного фонду Favbet Foundation ЗСУ отримали вантажний автомобіль Volkswagen Crafter для доставки вантажів у прифронтові райони Донецької області.

Також фонд Favbet Foundation передав ЗСУ черговий позашляховик 4х4 Nissan X-Trail і позашляховик Mitsubishi L200, оснащений стаціонарною установкою для двох кулеметів. Автомобіль після випробувань негайно заступив на бойове чергування для охорони українського повітряного простору.

Нагадаємо, за сприяння фонду ЗСУ регулярно отримують транспорт, засоби зв’язку, розвідки, спецобладнання й решту необхідних для фронту речей.

Від початку повномасштабного вторгнення Favbet Foundation разом із партнерами передали для ЗСУ вже 40 авто. Всі вони допомагають захисникам України виконувати завдання в зоні бойових дій.

Favbet Foundation – благодійний фонд, заснований 2020 року компанією Favbet. Фонд підтримує ініціативи у сфері освіти, здоров’я та спортивного розвитку. Наразі 95% проєктів орієнтовані на допомогу ЗСУ та постраждалому від війни населенню.