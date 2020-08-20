Джекпот от sslot4money.info — лучший бонус в игровых автоматах

Джекпот — это реальный шанс получить большой выигрыш, играя в слоты и другие азартные развлечения онлайн. "Сорвать куш" можно в целом ряде слотов, выпущенных известными производителями софта. Получить отличный бонус можно играя в казино на реальные деньги, сумма призовых может быть фиксированной или расти с каждой сделанной ставкой. Удача существует, поймать ее вы можете прямо сейчас!

Разновидности джекпотов

По своим видам джекпоты подразделяются на несколько категорий, отличаются они механизмом формирования максимальной суммы выплат и самим принципом ее начисления, больше о бонусах и советы по их получению и выводу можно читать здесь.

Существует два варианта джек-потов:

фиксированный, размер суммы определен заранее и не меняется со временем;

прогрессивный. Этот вариант является более распространенным и предполагает постоянный рост призового фонда в зависимости от сделанных игроками ставок. Суммы могут достигать астрономических величин, так как розыгрыш действует не в одном онлайн казино, а сразу во всех, в рамках игры или игр одного производителя.

К несомненным достоинствам можно отнести тот факт, что любая из игр, где присутствует розыгрыш джек-потов, доступна в абсолютно бесплатном демо режиме, для которого не потребуется регистрироваться на сайте казино. Делать же ставки на реальные деньги онлайн и получать дополнительные призы во главе с основным бонусом можно уже после того, как слот будет хорошо изучен и выработается оптимальная тактика игры на нем.

Благодаря честным и прозрачным правилам начисления игровых бонусов многие посетители онлайн казино сумели получить отличные призы, а некоторым посчастливилось сорвать даже многотысячную сумму в прогрессивном варианте джекпота. Попытать судьбу и приблизить себя к заветному подарку совсем легко — достаточно пройти регистрацию в игровом клубе, указав свой адрес электронной почты или же привязав аккаунт популярных социальных сетей, внести депозит на счет и делать ставки на деньги онлайн.

Выбор слотов для игры

Безусловно, важным является выбор игровых автоматов, в которых вы будете делать ставки. Ведь одни из них вообще не имеют данного вида бонусов, в других его сумма фиксирована, а третьи попросту не пользуются популярностью у игроков. Если в автомате делается мало ставок, то и сумма прогрессивного джекпота растет крайне медленно.

ТОП 10 лучших игр с джек-потом, рекомендованных sslot4money.info:

Diamond Stars (Алмазные звезды); Stars Invaders (Звездные захватчики); Jewel Sea (Море драгоценностей); Mega Moolah (Мега Мулла); Magellan (Магеллан); Rise of Ra (Восхождение Ра); Virtual Roulette (Виртуальная рулетка); Robin Hood (Робин Гуд); El Dorado The City of Gold (Золотой город Эльдорадо); Wheel Of Wishes (Колесо желаний).

Бонусы это реально

В каждую из игр онлайн казино заложена определенная сумма выигрыша и указан коэффициент возврата (RTP). Онлайн казино сотрудничают только с именитыми производителями игр, которые заботятся о своей репутации и регулярно выплачивают заявленные бонусы в полном объеме.