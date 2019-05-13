Особенности и преимущества беговых дорожек

Сегодня спорт стал популярным как никогда. В особенности бег — это простой и всем доступный способ поддерживать свое здоровье и красоту. Чтобы тренироваться, не обязательно покупать абонемент в фитнес-клуб. Вы можете выгодно приобрести тренажер для дома. Гарантированно вы найдете качественные эксклюзивные беговые дорожки в ALLO.

Виды и отличия беговых дорожек

Классификация устройств в зависимости от назначения и производительности:

домашние;

профессиональные.

Все тренажеры различают по принципу действия. Устройства, приводящиеся в движение бегуном, называются механическими. Более современные и дорогие агрегаты работают от автономного двигателя. Электрические модели обладают широким функционалом. Они имеют бортовой компьютер, на котором отображается выбранный режим, время тренировки, пройденное расстояние, пульс и даже количество сожженных калорий. При выборе электротренажера обратите внимание на его мощность.

Беговые дорожки отличаются конструкцией. Бывают складные и стационарные устройства. Оба варианта достаточно компактные и легко помещаются даже в квартире с ограниченным пространство.

С помощью специальных механических рычагов или электронной системы вы можете легко регулировать высоту наклона бегового полотна. От этого зависит уровень сложности тренировки.

Преимущества беговых дорожек

Достоинства данных тренажеров:

широкий диапазон режимов: ходьба, быстрый бег или трусцой;

возможность выбирать уровень сложности тренировки за счет регулирования угла наклона дорожки;

практически бесшумная работа;

легкость в управлении и настройке;

компактные габариты;

стильный дизайн, который отлично вписывается в интерьер любого помещения;

удобство хранения и транспортировки (при необходимости);

простота обслуживания и ухода.

Чтобы беговая дорожка служила вам как можно дольше, отдайте предпочтение надежным и проверенным производителям спортивных товаров. Отлично зарекомендовали себя такие бренды, как Adidas, Spirit, Vigor, EcoFit, True, USA Style и другие.