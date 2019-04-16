Силантьєв готовий стати міністром молоді та спорту

Чемпіон світу з плавання, народний депутат України Денис Силантьєв готовий очолити Міністерство молоді та спорту.

Про це він заявив у ефірі програми Гостре питання.

“Дуже важливо, щоб місце міністра займав професіонал своєї справи. Як мінімум, спортсмен. У мене є багаж знань, який повинен бути у людини, яка очолює міністерство. Я готовий очолити його”, – сказав Селантьєв.

Нагадаємо, як голосували представники спорту, щодо запровадження воєнного стану.

Раніше повідомлялося, що Севідова можуть відсторонити від футболу назавжди.

Джерело - obozrevatel.