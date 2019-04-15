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Севідова можуть відсторонити від футболу назавжди

Сьогодні 08:13 606 0
Його підозрюють у справі, щодо договірних матчів
Севідова можуть відсторонити від футболу назавжди

Екс-тренера ФК Суми та Іллічівця Олександра Севідова можуть відлучити від футболу.

Про це розповів ведучий програми Великий футбол Олександр Денисов.

"У рамках кількох, не пов'язаних між собою розслідувань щодо договірних матчів назавжди будуть відлучені від футболу два функціонери. Це Ростислав Козар, президент Сум. І ще одна людина, яка працювала у багатьох українських клубах — Олександр Севідов. Рішення про їх дискваліфікацію з'явиться найближчим часом", - заявив Денисов.

Раніше ПФК Суми позбавили професіонального статусу через участь у договірних матчах, але клуб ще може подати апеляцію.

Джерело - Великий футбол.

#Чемпіонат України, #Перша ліга, #ПФЛ, #ФК Суми, #Севідов
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