Його підозрюють у справі, щодо договірних матчів

Екс-тренера ФК Суми та Іллічівця Олександра Севідова можуть відлучити від футболу.

Про це розповів ведучий програми Великий футбол Олександр Денисов.

"У рамках кількох, не пов'язаних між собою розслідувань щодо договірних матчів назавжди будуть відлучені від футболу два функціонери. Це Ростислав Козар, президент Сум. І ще одна людина, яка працювала у багатьох українських клубах — Олександр Севідов. Рішення про їх дискваліфікацію з'явиться найближчим часом", - заявив Денисов.

Раніше ПФК Суми позбавили професіонального статусу через участь у договірних матчах, але клуб ще може подати апеляцію.

Джерело - Великий футбол.