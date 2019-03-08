Футболісти данського клубу вийдуть на поле у футболках з іменами відомих жінок

Гравці данського клубу Норшелланд вийдуть на поле в футболках з жіночими іменами. Футболісти долучилися до акції на честь Міжнародного жіночого дня і наклеїли на свої футболки імена всесвітньо відомих жінок, яких самі вважають прикладом для наслідування.

Про це повідомляється на YouTube каналі клубу.

"Міжнародний жіночий день присвячений правам жінок, найкращий спосіб привернути до цього увагу - використовувати медійність команди. Ми приділяємо велику увагу рівноправності", - цитує офіційний сайт клубу слова директора Серена Крістенсена.

Таким чином на полі з'являться Бейонсе, Жанна Д'Арк, Астрід Ліндгрен, Джоан Роулінг, Серена Вільямс, Каролін Возняцкі, королева Данії Маргрете, Мішель Обама, мати Тереза та інші.

Нагадаємо, Ворскла подарує всім жінкам квитки на матч УПЛ проти Десни.

Також, чарівна Цуренко відсвяткувала Міжнародний жіночий день в Індіан-Веллсі.

Джерело - isport.ua.