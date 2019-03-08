Ворскла подарує всім жінкам квитки на матч УПЛ проти Десни

Полтавська Ворскла подарує квитки жінкам на матч 21-го туру УПЛ проти Десни до дня 8-го березня.
Про це повідомляє прес-служба клубу.
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До свята весни футбольний клуб Ворскла дарує всім представницям чарівної статі запрошення на матч 21-го туру Чемпіонату УПЛ між Ворсклою і чернігівською Десною, який відбудеться на головній арені міста 9 березня (субота) о 17:00. Отримати запрошення можна у фірмовій крамниці ворсклян Fan&Play (Майдан Незалежності, 16).
Нагадаємо, що Беленюк та Зібров привітали прекрасних дам.
Раніше Зоря перемогла Ворсклу.
Джерело - Чемпіон.