Ворскла подарує всім жінкам квитки на матч УПЛ проти Десни

Полтавська команда ініціювала акцію до Міжнародного жіночого дня

Полтавська Ворскла подарує квитки жінкам на матч 21-го туру УПЛ проти Десни до дня 8-го березня.

Про це повідомляє прес-служба клубу.

Нагадаємо, що Беленюк та Зібров привітали прекрасних дам.

Раніше Зоря перемогла Ворсклу.

Джерело - Чемпіон.