Футболісти МанСіті допомогли хлопцю влаштувати побачення з дівчиною. ВІДЕО

Футболісти Манчестер Сіті Рахім Стерлінг, Лерой Зане, та Бенджамін Менді допомогли порадами хлопцю, на якого чекало побачення.

We know these three @ManCity superstars have incredible game on the pitch, but how is their game off it? Watch as Man City superfan Ben gets the Tinder profile makeover of a lifetime. #PerfectMatch pic.twitter.com/H18zhzslVz