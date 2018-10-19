Футболісти МанСіті допомогли хлопцю влаштувати побачення з дівчиною. ВІДЕО

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Ястремська вибила росіянку і вдруге поспіль зіграє в півфіналі WTA турніру

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Герої юнацької Олімпіади: хто здобував медалі в українську скарбничку. ФОТО
Вчора 23:56 300
Стало відомо з ким зіграє Ястремська у півфіналі на турнірі в Люксембурзі
Вчора 22:57 606
Українських гравців команди карпаталья довічно дискваліфікували. ФОТО
Вчора 22:07 782
Ястремська впевнено переграла росіянку. ВІДЕООГЛЯД
Вчора 17:39 710
Ястремська - Гаспарян: пряма онлайн-трансляція
Вчора 15:34 1834
Україна проти Росії: Ястремська зіграє за вихід до півфіналу Люксембургу з Гаспарян
Вчора 14:33 581
Ястремська у двох сетах знищила екс-першу ракетку світу. ВІДЕО
Вчора 10:20 1105 1
Білодід виграла юніорський чемпіонат світу
Вчора 10:00 828
Збірна України достроково виграла групу в Лізі Націй: як це було. ФОТО. ВІДЕО
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Стаховський пообіцяв винагороду за зустріч з "ватним" псевдожурналістом. ФОТО
Стаховський пообіцяв винагороду за зустріч з "ватним" псевдожурналістом. ФОТО Андрій Твердохліб
Вчора 12:21 1188
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Лерой Зане

Футболісти Манчестер Сіті Рахім Стерлінг, Лерой Зане, та Бенджамін Менді допомогли порадами хлопцю, на якого чекало побачення.

Нагадаємо, що Реал хоче підписати Стерлінга.

А тим часом Зінченко потрапив у символічну збірну АПЛ.

Джерело - Чемпіон.

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