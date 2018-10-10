Реал спробує придбати лідера Манчестер Сіті

Вінгер Манчестер Сіті Рахім Стерлінг може перебратись у мадридський Реал, який шукає заміну Кріштіану Роналду.

Про це повідомляє football24.ua.

Мадридський Реал розглядає можливість із підписанням нападника Манчестер Сіті Рахіма Стерлінга.

Переговори англійця з "містянами" щодо продовження контракту зайшли в глухий кут, і королівський клуб прагне цим скористатись.

Оскільки угода Стерлінга з Сіті завершується в 2020 році, "вершкові" можуть забрати його за заниженою ціною.

Раніше повідомлялося, що Челсі готовий продати Азара за 200 млн і Реал є головним претендентом на бельгійця.

Також, Реал втратив основного нападника.

Джерело - football24.ua.