Флік: Якщо ви футбольний романтик, то хочете перемоги Мессі на ЧС-2022

Капітан збірної Аргентини Ліонель Мессі заслужив перемогу на ЧС-2022 у Катарі.

Про це розповів головний тренер збірної Німеччини Ганс-Дітер Флік.

"Якщо ви футбольний романтик, то хочете перемоги Ліонеля Мессі, тому що він найбільш неймовірний футболіст за останні 10 років. У своєму віці він досі показує якість, якою володіє.

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Обидві команди заслужили вийти до фіналу. Попри те, що Мессі заслуговує виграти титул на своєму останньому Кубку світу, я залишусь нейтральним. Звісно, у мене є особливий зв'язок з гравцями, яких я тренував - Команом, Паваром та Люкою Ернандесом, який, на жаль, травмований", - сказав Флік.